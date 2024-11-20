السياحة تحدد مبالغ جدية حجز برامج الحج

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت إخطارا من وزارة السياحة والآثار بتحديد مبالغ جدية الحجز لبرامج المواطنين الراغبين في المشاركة بقرعة الحج السياحي للموسم الجديد.

مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي

وأكدت غرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة والآثار حددت مبالغ جدية الحجز تصل إلى:

80150 جنيها للمواطنين الراغبين في حجز برامج 5 نجوم

30150 جنيها للمواطنين الراغبين في حجز البرنامج الاقتصادى أو البري.



وأوضحت الوزارة، أنه تم تحديد مبلغ 150 جنيها يسدد عن كل مواطن مسجل بقرعة الحج السياحي نظير الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج وهي لا ترد.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

واعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

وتبدأ شركات السياحة، اليوم الأربعاء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

موعد إجراء قرعة الحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

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