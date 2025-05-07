أسعار السمك اليوم الأربعاء، البلطي يواصل ارتفاعه وانخفاض كبير في الكابوريا والمكرونة

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، في السطور التالية:

أسعار السمك اليوم

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 94 إلى 100 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

البلطي ممتاز من 94 إلى 100 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 89 إلى 93 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 100 جنيه للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيها للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 360 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 360 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 168 جنيهًا بانخفاض 12 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

سعر السمك

تراوح سعر البوري حجم كبير من 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر البوري حجم وسط من 90 جنيها إلى 110 جنيهات.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 160 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.