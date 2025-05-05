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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والجمبري وانخفاض البلطي في سوق العبور

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025، في السطور التالية: 

أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 93 إلى 97 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 89 إلى 91 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهات للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 360 جنيهًا.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 360 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد  من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

سعر السمك

  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 90 جنيها إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 150 جنيهًا.

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