الأحد 04 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، في السطور التالية: 

أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 92 إلى 98 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 87 إلى 91 جنيهًا للكيلو، بارتفاع  جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيها للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 120 جنيها للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيها للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 360 جنيهًا.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 360 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيها عن سعره السابق.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد  من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 150 جنيهًا إلى 350 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

سعر السمك

  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 120 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 90 جنيها إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 150 جنيهًا.

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