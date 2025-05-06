مسلسل آسر الحلقة 27، والدة آسر تقرر طرده نهائيًا من حياتها وحياة أسرته

شهد مسلسل آسر الحلقة 27 تطورا كبيرا في الأحداث، كما تصاعدت التوترات بين الشخصيات، حيث تبدأ الحلقة بعزت وقد امتلأ قلبه بالغضب والرغبة في الانتقام من الخال، بعد ما تسبب له في صدمة كبيرة في آخر لقاء بينهما.

حيث يتتبعه عزت حتى يصل إلى مكان وجوده، ليجد رسالة غامضة من الخال تعيده إلى ماضي كان يظنه انتهى، حيث زرعت هذه الرسالة في قلبه شعورًا بأن لعنة مجد بدأت تطارده وتكاد تفقده صوابه، حيث وجد بالرسالة كلمات شبيهة بتلك التي قالها له مجد بعدما ذهب عزت وقابله في السجن واعترف له بكل شيء وهدده بقتل والديه وشقيقه إذا أخبر أحدا، حيث قال مجد حينها وهو في قمة الانهيار أن الوحدة ستكون هي مصير عزت وأنه سيعود وينتقم منه.

ويلتقي آسر بحياة، ويظهر على حياة أنها ما زالت متأثرة بجراح خيانة راغب لها، ودخلت حياة في حوار صادق ومشحون بالعاطفة مع آسر وتتحدث معه بصراحة عن الألم الذي تركته الخيانة في قلبها، وتفتح له جراحها التي لم تندمل.

ويدور بينهما نقاش حول مفهوم الخيانة، وكيف يختلف تأثيرها بين المرأة والرجل، وتبرز بينهما خلافات عميقة في الرؤية، لكن الحوار لا يكتمل، إذ يتلقى آسر اتصالًا مفاجئًا من والدته تطلب منه القدوم فورًا، فيعتذر لحياة ويغادر على الفور.

وعند وصوله يجلس آسر مع والدته وفجأة يدخل عليهما رامي وتبدو الأجواء مشحونة بالتوتر، والأم لا تمنحهما فرصة للحديث، بل تجبر كليهما على الجلوس وقراءة رسالة مجد التي نشر عنها رامي في الجريدة، وبعد الانتهاء وبخت الأم رامي على مقاله، وأمرته بالصعود لغرفته، أما آسر فتلقى نصيبه من التوبيخ، وأصدرت الأم قرارًا حاسمًا بطرد آسر من المنزل ومن حياتها، وتخبره أنه لن يعود إلا إذا استعاد شخصيته القديمة، الشخص الذي كانت تعرفه وتفتخر به، لا هذا الذي أصبح غريبًا عنها تمامًا والذي يعيش في دائرة الانتقام.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.