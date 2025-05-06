الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات واقعة نصب وسرقة أموال وافد أجنبي بالجيزة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات واقعة نصب وسرقة أموال وافد أجنبي، فيتو

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي من وافد يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن شكوى المجني عليه من تعرضه للاحتيال والسرقة على يد مجموعة من الأشخاص بمحافظة الجيزة.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة نصب وسرقة أموال وافد أجنبي بالجيزة وضبط المتهمين
الداخلية تكشف ملابسات واقعة نصب وسرقة أموال وافد أجنبي بالجيزة وضبط المتهمين

وتبيّن من الفحص أن المجني عليه تعرف عبر إحدى منصات تداول العملات الرقمية "البيتكوين" على شخص مجهول، أبلغه برغبته في تحويل عملات أجنبية، واتفقا على المقابلة في نطاق قسم شرطة ثان أكتوبر.

القبض على تشكيل عصابى استولى على أموال سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة

الداخلية تكشف ملابسات تعدي منادي سيارات على طبيبة بالإسكندرية

وفي يوم الواقعة، الموافق 30 أبريل، وأثناء وصول المجني عليه بسيارة مستأجرة إلى مكان اللقاء، فوجئ بقدوم أربعة أشخاص أحدهم يحمل سلاحًا ناريًا (طبنجة) يستقلون سيارة أخرى، حيث قاموا بانتحال صفة جهة رسمية والاستيلاء على المبلغ المالي (عملات أجنبية) منه، كما أجبروه على تحويل جزء من أمواله عبر المنصة الرقمية إلى حساب أحد الأشخاص بالخارج.

المجني عليه تمكن بمساعدة الأهالي من ضبط اثنين من المتهمين في موقع الحادث، فيما نجحت الجهات الأمنية لاحقًا في ضبط باقي المتورطين، كما تم ضبط السلاح المستخدم (طبنجة صوت)، بالإضافة إلى جزء من المبلغ المستولى عليه بعد تحويله إلى العملة المحلية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية نصب سرقة أموالأجنبي الجيزة شرطة ثان أكتوبر عملات أجنبية عملات الرقمية

مواد متعلقة

القبض على تشكيل عصابى استولى على أموال سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة

الداخلية تكشف ملابسات تعدي منادي سيارات على طبيبة بالإسكندرية

الأمن يكشف ملابسات فيديو مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة بالغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تعدي شاب على والدته المسنة بالساحل

انتشال جثمان طفل غرق في البحر اليوسفي ببني سويف

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة هاتف من محل بالإسكندرية

جنايات القاهرة تمد إدراج 11 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات

تفاصيل إنقاذ طفل حاول سائق توك توك الاعتداء عليه في الهرم

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

خلف الابتسامات الباردة، مشادة بين ترامب ورئيس وزراء كندا في البيت الأبيض (فيديو)

فضيحة في كمبوند راقٍ، لاعب سابق يهرب من النافذة بعد ضبطه متلبسًا مع سيدة

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

تحذيرات برلمانية من إخلاء وحدات الإيجار القديم، وتحفظات على مقترح زيادة الأجرة

القبض على تشكيل عصابى استولى على أموال سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

المزيد

انفوجراف

ماذا استهدفت إسرائيل داخل اليمن خلال عدوانها الأخير؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

تفسير رؤية الفل في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية