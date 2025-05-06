تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي من وافد يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن شكوى المجني عليه من تعرضه للاحتيال والسرقة على يد مجموعة من الأشخاص بمحافظة الجيزة.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة نصب وسرقة أموال وافد أجنبي بالجيزة وضبط المتهمين

وتبيّن من الفحص أن المجني عليه تعرف عبر إحدى منصات تداول العملات الرقمية "البيتكوين" على شخص مجهول، أبلغه برغبته في تحويل عملات أجنبية، واتفقا على المقابلة في نطاق قسم شرطة ثان أكتوبر.

وفي يوم الواقعة، الموافق 30 أبريل، وأثناء وصول المجني عليه بسيارة مستأجرة إلى مكان اللقاء، فوجئ بقدوم أربعة أشخاص أحدهم يحمل سلاحًا ناريًا (طبنجة) يستقلون سيارة أخرى، حيث قاموا بانتحال صفة جهة رسمية والاستيلاء على المبلغ المالي (عملات أجنبية) منه، كما أجبروه على تحويل جزء من أمواله عبر المنصة الرقمية إلى حساب أحد الأشخاص بالخارج.

المجني عليه تمكن بمساعدة الأهالي من ضبط اثنين من المتهمين في موقع الحادث، فيما نجحت الجهات الأمنية لاحقًا في ضبط باقي المتورطين، كما تم ضبط السلاح المستخدم (طبنجة صوت)، بالإضافة إلى جزء من المبلغ المستولى عليه بعد تحويله إلى العملة المحلية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.