الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كلية التربية بجامعة دمياط تنظم ملتقى توظيفيا لربط الخريجين بسوق العمل

الدكتور حمدان ربيع
الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط

نظّمت كلية التربية بجامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف تحت رعاية الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، وبإشراف  الدكتورة أماني عوض، عميد الكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات " فاروق شوشة " بالجامعة.

حضر الملتقى الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوي، رئيس الجامعة الأسبق، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وشهد الملتقى مشاركة عدد من المدارس الخاصة والدولية بمحافظة دمياط.

بدأت فعاليات الملتقى بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمات ترحيبية من الحضور، حيث أكدوا على أهمية الملتقى في تعزيز التواصل بين الكلية وسوق العمل، وتوفير فرص توظيف وتدريب للخريجين.

ملتقى توظيفي لخريجي كلية التربية
ملتقى توظيفي لخريجي كلية التربية

 

 

رئيس جامعة دمياط: الملتقى يعكس تكامل التعليم الأكاديمي مع احتياجات سوق العمل

 

وأكد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، أن الملتقى يعكس حرص الجامعة على تحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التعليم والبحث العلمي هما أساس تقدم الأمم.

 

عميد كلية التربية: نسعى لتأهيل خريجين قادرين على مواكبة التطورات في المجال التعليمي

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني عوض، عميد الكلية، أن الملتقى يهدف إلى ربط العملية التعليمية بسوق العمل، وتنمية مهارات الطلاب والخريجين، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل المباشر مع المدارس والمؤسسات التعليمية.

وتضمن الملتقى عرض فيلم وثائقي عن تاريخ كلية التربية وإنجازاتها، بالإضافة إلى فقرات فنية قدمها كورال أطفال مدارس النيل المصرية الدولية، ومدرسة جنة مصر للغات، ومدارس رويال البريطانية للغات، ومدارس سمارت الخاصة.

وفي ختام الملتقى، تم إهداء درع الملتقى للدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، ومديري المدارس المشاركة، تقديرًا لدورهم في إنجاح الحدث وتعزيز فرص التوظيف لخريجي كلية التربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات سوق العمل التعليم والبحث العلمى الثانوية الصناعية المدارس المصرية اليابانية بمحافظة دمياط جامعة دمياط رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فاروق شوشة محافظة دمياط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

مواد متعلقة

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع دمياط

ننشر أول 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

دوري أبطال أوروبا، مارتينيز يتقدم بالهدف الأول لإنتر ميلان في شباك برشلونة

من الدوري الإيطالي، مدرب جديد يدخل ترشيحات تدريب الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء الفقهاء في أشهر الحج وسبب الاختلاف

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية