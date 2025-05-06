كلية التربية بجامعة دمياط تنظم ملتقى توظيفيا لربط الخريجين بسوق العمل

نظّمت كلية التربية بجامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف تحت رعاية الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة أماني عوض، عميد الكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات " فاروق شوشة " بالجامعة.

حضر الملتقى الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوي، رئيس الجامعة الأسبق، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وشهد الملتقى مشاركة عدد من المدارس الخاصة والدولية بمحافظة دمياط.

بدأت فعاليات الملتقى بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمات ترحيبية من الحضور، حيث أكدوا على أهمية الملتقى في تعزيز التواصل بين الكلية وسوق العمل، وتوفير فرص توظيف وتدريب للخريجين.

ملتقى توظيفي لخريجي كلية التربية

رئيس جامعة دمياط: الملتقى يعكس تكامل التعليم الأكاديمي مع احتياجات سوق العمل

وأكد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، أن الملتقى يعكس حرص الجامعة على تحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التعليم والبحث العلمي هما أساس تقدم الأمم.

عميد كلية التربية: نسعى لتأهيل خريجين قادرين على مواكبة التطورات في المجال التعليمي

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني عوض، عميد الكلية، أن الملتقى يهدف إلى ربط العملية التعليمية بسوق العمل، وتنمية مهارات الطلاب والخريجين، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل المباشر مع المدارس والمؤسسات التعليمية.

وتضمن الملتقى عرض فيلم وثائقي عن تاريخ كلية التربية وإنجازاتها، بالإضافة إلى فقرات فنية قدمها كورال أطفال مدارس النيل المصرية الدولية، ومدرسة جنة مصر للغات، ومدارس رويال البريطانية للغات، ومدارس سمارت الخاصة.

وفي ختام الملتقى، تم إهداء درع الملتقى للدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، ومديري المدارس المشاركة، تقديرًا لدورهم في إنجاح الحدث وتعزيز فرص التوظيف لخريجي كلية التربية.

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