لامين يامال يقود هجوم برشلونة أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

كشف هانز فليك مدرب برشلونة، عن تشكيل فريقه لمباراة إنتر ميلان مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو" في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت على ملعب "لويس كومبانيس" الأربعاء الماضي، بالتعادل 3-3.

تشكيل برشلونة ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جيرارد مارتن، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، إيريك جارسيا

الوسط: فرينكي دي يونج، داني أولمو، بيدري

الهجوم: رافينيا، فيران توريس، لامين يامال.

موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة إنتر ميلان وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد برشلونة



تذاع مباراة إنتر ميلان أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

حكم مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة

واختير البولندي سيمون مارتشينياك حكما لمباراة إنتر وبرشلونة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب جوسيبي مياتزا.

ويدير مارتشينياك (44 عاما) مباريات دوري الأبطال منذ 11 موسما على التوالي.

وخلال هذه الفترة قاد الحكم الشهير 5 مباريات للفريق الكتالوني حقق فيها انتصارا وحيدا وتعادلين وهزيمتين.

ومن بين هذه المباريات الخمس، كانت هناك 2 أمام النيراتزوري بدور المجموعات، الأولى كانت في السادس من نوفمبر عام 2018 في جوسيبي مياتزا وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، والثانية في الـ12 من أكتوبر عام 2022 في (كامب نو) وانتهت بالتعادل الإيجابي أيضا (3-3).



ويعاون مارتشينياك في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء كل من مواطنيه توماس ليستكيفيس وآدم كوبسيك كحكمين مساعدين، وباول راشكوفسكي حكما رابعا وفي تقنية الـVAR كل من الهولنديين دينيس هيجلر وبول فان بويكيل.

وكان برشلونة التقي مع إنتر ميلان على ملعب الأخير 8 مرات، فاز برشلونة في مباراتين، مقابل فوزين لإنتر، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وتأهل نادي برشلونة إلى هذا الدور بعد عبور عقبة بوروسيا دورتموند الألماني، أما إنتر فاستطاع إقصاء بايرن ميونخ.



ويلتقي المتأهل من مواجهة برشلونة وإنتر ميلان مع المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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