استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفدا من وزارة النقل، برئاسة كل من اللواء مهندس ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري، والمهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية

بدء العمل في مشروع خط سكة حديد العريش طابا من الغد



وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال إنشاء خط السكة الحديد من بئر العبد الي العريش، ومن العريش الي طابا ليصل إجمالي طول خط السكة الحديد الي ٥٠٠ كم من القنطرة شرق حتي طابا

حضر اللقاء الموسع عدد كبير من المسئولين والشركات المكلفة بتنفيذ المشروع، واتفق علي بدء العمل فورًا اعتبارًا من باكر الأربعاء ٧ مايو ٢٠٢٥، ويعد هذا المشروع بمثابة قفزة كبيرة في مجال تطوير المحافظة اقتصاديًا.

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