المخرج هاني خليفة عن "رحلة 404": الفيلم حكاية لم تروَ على الشاشة من قبل

كشف المخرج هاني خليفة، عن كواليس تصوير فيلم "الرحلة 404"، لافتا إلى أنه تسلم السيناريو الخاص بالعمل في عام 2013، ورغم ذلك تأخر تصوير الفيلم أكثر من مرة وإعادة كتابة السيناريو الخاص به ليتوافق مع الأحداث الجديدة.

المخرج هاني خليفة

وأشاد هاني خليفة، خلال الندوة التي تم عقدها مساء أمس الأحد، ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، بالمستوى الفني لفيلم "الرحلة 404"، قائلا:"الفيلم حكاية لم تحكى من قبل على الشاشة، وهو من أجمل السيناريوهات التي كتبها السيناريست محمد رجاء"، لافتا إلى أن كل من يشاهد الفيلم يجد نفسه متورطا في قصته، متفاعلا مع الحكاية ولا يمكن أن يتوقع الأحداث.

وأعرب هاني خليفة عن سعادته بالتعاون مع النجمة منى زكي مرة أخرى بعد أن قدما سويا فيلم "سهر الليالي"، لافتا إلى أنه تمنى أن يتكرر التعاون بينهما مجددا، لتمتعها بموهبة متفردة.

قصة فيلم رحلة 404

وتدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة، حيث تتعرض والدتها إلى حادثة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، لتمر خلال أحداث الفيلم بمواقف صعبة وتجارب متعددة مع أحداث الماضي التي تدعوها للعودة إلى حياة فتاة الليل، ولكن تصدم أمام كل هذه العقبات لتذهب أخيرًا لأداء فريضة الحج.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

ويشارك فيلم "الرحلة 404" فى مهرجان جمعية الفيلم، الذى يُكرم أيضًا الفنانة منى زكى فى دورته الـ51.

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