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ثقافة وفنون

في عيد ميلادها، محطات بارزة في مشوار الفنانة أحلام

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

تحتفل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي اليوم ١٣ فبراير بعيد ميلادها، وأحلام واحدة من أبرز وأشهر الفنانات في الوطن العربي وقدمت مسيرة فنية حافلة بالنجاحات والإنجازات التي جعلتها واحدة من أبرز الأصوات في العالم العربي. 

ولدت أحلام في البحرين في ١٣ فبراير عام ١٩٦٩ لأسرة مكونة من أب إماراتي وأم من البحرين، وظلت في البحرين حتى المرحلة الإعدادية.

كانت أحلام عاشقة للغناء منذ نعومة أظفارها ومن حسن حظها أنها نشأت في بيئة محبة للفن، مما ساهم في تشكيل موهبتها منذ الصغر فقد شجعها والدها الفنان الشعبي علي الشامسي على الغناء وحبه.

بدايات الفنانة أحلام الفنية 

بدأت أحلام مسيرتها الفنية من خلال حفلات الأفراح منذ عام ١٩٨٧، ولقد اكتشف الملحن الكويتي انور عبد الله موهبتها وساندها.

وفي عام ١٩٩٥ وقعت أحلام أول عقد لها مع شركة فنون الإمارات وتم إنتاج أول ألبوماتها أحبك موت الذي حقق نجاحًا كبيرًا، لتتوالى بعدها الألبومات التي كرست مكانتها كنجمة أولى في الأغنية الخليجية والعربية، وقدمت أحلام العديد من الأغاني التي أصبحت أيقونية، مثل تدري ليش ولا تصدقونه، قول عني ما تقول.

  تألق أحلام في عالم برامج الغناء 

تتميز أحلام بحضورها القوي على المسرح، حيث تعرف بلقب الملكة بين جمهورها، بفضل أدائها المبهر في الحفلات والمهرجانات الكبرى، ولم تقتصر نجوميتها على الغناء فقط، بل كانت أيضًا واحدة من أبرز حكام برامج المواهب، مثل اراب ايدول وذا فويس، حيث قدمت دعمًا كبيرًا للمواهب الشابة وكانت دائمًا صاحبة آراء قوية وجريئة، كما أضافت نكهة خاصة لهذه البرامج بشخصيتها العفوية وحماسها في تشجيع المواهب الجديدة.   

أحلام وغناء تترات المسلسلات

زينت أحلام بصوتها عدد من تترات المسلسلات الخليجية الناجحة ومن أبرزها مسلسل صحوة زمن وجمانة وحب في الأربعين ودبي لندن دبي وحال مناير وآخرهم مسلسل مجاريح الذي عرض عام ٢٠٢٣. 

ولا تزال رحلة أحلام مستمرة متوجة بالنجاح حيث تثبت دوما أنها فنانة لا تعرف التوقف، فتواصل تقديم أعمال فنية مميزة تحصد إعجاب الجمهور، كما أنها شخصية مؤثرة في عالم الموضة والفن، وتحرص دائمًا على التواصل مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  

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