خبير: تطبيق وثيقة ملكية الدولة والطروحات يسهمان فى خفض الدين العام

قال أيمن فودة خبير أسواق المال: إنه فى إطار تفعيل وثيقة ملكية الدولة وإفساح الطريق للقطاع الخاص فى ظل حرص الحكومة على تخفيض النفقات مع البدء فى سياسة مالية تيسيرية، صرح مسئولون حكوميون بعزم الدولة طرح عدد من الشركات الحكومية التى يتم نقل تبعيتها لصندوق مصر السيادى للتداول فى البورصة فى إطار برنامج الطروحات الحكومية على أن تبدأ بأربعة شركات أو أكثر فى قطاع الطاقة والصناعة بقيمة 3.6 مليار دولار.

وأوضح أنه يتم ذلك من خلال مستثمرين استراتيچيين وأفراد، وهو ما سيسهم فى تخفيض الدين العام وتراجع نسبته مع الناتج المحلى وهو الهدف الأكبر من تلك الطروحات، والذى يضاف إليه تنشيط وإعادة هيكلة تلك الشركات، وتحول الخاسر منها إلى الأرباح، من خلال التمويل الأمثل بالاكتتابات العامة وزيادات رؤوس الأموال، بعيدا عن الفائدة المرتفعة حاليا بالقطاع البنكى.

وأضاف؛ أنه لايزال السوق المصرى يحتاج للعديد من المقومات التى يتطلبها نجاح برنامج الطروحات، والتى لابد أن تؤخذ فى الاعتبار، وأهمها التسعير الجيد للطرح مع انتقاص علاوة عن السعر العادل ليتماشى مع مضاعفات الربحية الحالية للأسهم والتى تعد الأدنى بين الأسواق الناشئة ليطمئن المستثمر من تحقيق هامش ربح مرض، مع تداول أسهم الشركات الوافدة على سوق المال وهو ما سينمى شهية المستثمرين محليين وأجانب فى الاكتتابات التالية، وسرعة البت فى الضريبة على الأرباح الرأسمالية فزاعة البورصة كل عام فى اطار عدم جدواها على الأقل فى الوقت الحالى، مع مراعاة اتجاه المركزي للبدء فى رحلة تخفيض معدلات الفائدة فى ظل تراجع التضخم الملحوظ خلال. فبراير الماضى لتنشيط القطاعات التى تعتمد فى مشروعاتها على القروض ومن أهمها القطاع العقارى.

وتابع: أن تلك الإجراءات ستثرى قطاعات البورصة المختلفة بشركات جديدة بإدارات جديدة متخصصة يمكنها تحقيق عوائد كبيرة بعد تأهيلها وضخ سيولة جديدة بها.. والذى من شأنه جذب مستثمرين جدد مع ظهور نتائج أعمال جيدة وتحقيق هوامش ربحية حقيقية للمستثمر تعيد تقييم الشركات المطروحة التى تتزايد عليها بالفعل عروض الاستحواذ من الداخل والخارج مع توافر اهم ما يصبو إليه المستثمر الأجنبى وهو استقرار سعر الصرف والسوق المفتوحة لأكثر من 110 مليون نسمة بخلاف القطاعات التصديرية التى نشطت أيضا بوضوح مع تراجع سعر الصرف الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة.

خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجاري 2024/2025

وكشفت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجاري 2024/2025، عن استهداف الحكومة التوسع في هذا البرنامج لتحقيق عديد من الأهداف الاستراتيجية، وأهمها تعزيز أداء البورصة المصرية، وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها،وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب خطة التنمية، فانه يستهدف البرنامج طرح 32 شركة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، وذلك على مدار عام كامل يبدأ من الربع الأول من العام الحالي 2023 حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ومن بين الجهات التي كانت علي أجندة البرنامج للطرح خلال العام الحالي - وفقا لتقرير الخطة، (بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك العربي الأفريقي الدولي، شركة مصر للتأمين، الله للإسكان والتعمير، الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، شركة حلوان للأسمدة الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، شركة "صافي" لتعبئة المياه الشركات المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين النصر للتعدين..... إلخ).

تجدر الاشارة الى أن تنوّع القطاعات المطروحة من شأنه جذب عديد من المتعاملين وتوفير منتجات جديدة للراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، كما أنه سوف يُشجّع مُستثمرين آخرين على تقديم طلبات للحصول على حصص الشركات المطروحة مما يُؤدّي إلى تعميق واتساع السوق وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وبالتالي توفير السيولة التي تُدعم عجز الموازنة وتزيد من كفاءة السوق، فضلا عن تدعيم احتياطي النقد الأجنبي في حالة تغطية الطرح بالعملة الأجنبية.

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