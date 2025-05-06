الثلاثاء 06 مايو 2025
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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

أسعار المواد البترولية،
أسعار المواد البترولية، فيتو

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي: إن سعر الصرف خلال الفترة الحالية يشهد السعر العادل لـ الدولار طبقًا لآليات العرض والطلب الموجودة في السوق.

 

خبير اقتصادي: دعم المحروقات يعني زيادة عجز الموازنة

 وأضاف أن الدولة لن تستطيع دعم المحروقات، لأن هذا يُعرض الدولة لصدمات خارجية نتيجة استيراد جزء كبير من المحروقات بالدولار، وهذا يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.

 

هل نشهد زيادة في اسعار المواد البترولية الفترة المقبلة؟

وأضاف "فؤاد"، خلال تصريحات ببرنامج “حوار مصري” الذي يقدمه الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، إن أسعار المواد البترولية لن ترتفع حال ثبات الأسعار الحالية على المستوى العالمي، وعدم ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن مصر مُعرضة للكثير من الصدمات الخارجية، وهذا يرجع إلى وجود بعض المشاكل الاقتصادية في الداخل، خلاف إصرار الدولة على وجود سعر صرف ثابت، مشيرًا إلى أن النقد الدولي يُطالب الدولة المصرية بالتخلي عن تحديد سعر الصرف الثابت، وحل المشاكل.

 

هل الدعم النقدي أفضل من السلعي؟

وأوضح أنه يؤيد استمرار الدعم، والدعم النقدي أفضل من الدعم السلعي، ولكن بشروط تتمثل في أن يكون الهدف من الانتقال من الدعم العيني للنقدي هو تحسين الكفاءة، وليس تخليًا عن المسئولية.
 

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