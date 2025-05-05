وزير الري يتلقى تقريرا بشأن أمطار وسيول سيناء

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية، يستعرض موقف الأمطار والسيول التى تعرضت لها شبه جزيرة سيناء خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد التقرير أنه فى ضوء التقارير الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط بالوزارة التى أشارت للتنبؤ باحتمالية تعرض مناطق من شبه جزيرة سيناء لعاصفة ممطرة (متوسطة إلى شديدة)، وقامت أجهزة قطاع المياه الجوفية فورًا بالتنسيق مع غرف العمليات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء وكافة الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للاستعداد لهذه العاصفة المطرية، والمتابعة من أجهزة قطاع المياه الجوفية للتأكد من جاهزية جميع منشآت الحماية من أخطار السيول وعدم وجود أى عوائق بمخرات السيول، والمتابعة على مدار الساعة لرصد ومتابعة كميات مياه الأمطار.

وأشار التقرير إلى أنه فى يوم ٣ مايو الجاري، سقطت أمطار خفيفة على مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وسقطت أمطار متوسطة على وادي العريش ومناطق نخل والحسنة والتمد بشمال سيناء دون حدوث أى تأثيرات.

وسقطت أمطار متوسطة الشدة على مدن نويبع وطابا بجنوب سيناء يوم ٤ مايو ٢٠٢٥ أدت لحدوث سيل متوسط الشدة على منطقة رأس النقب بطابا ومر السيل في مجراه الطبيعى حتى وصوله إلى خليج العقبة عند مدخل المدينة دون حدوث أية أضرار.

وسقطت أمطار بدرجات متفاوتة بمحافظة شمال سيناء بمدينة الحسنة والتمد والريد بمركز نخل وعلى المنطقة الساحلية (بئر العبد - العريش - الشيخ زويد) يوم ٤ مايو ٢٠٢٥، حيث أدت الأمطار لحدوث سيول ضعيفة في مناطق وادى العريش عند سد الروافعة ومنطقة الحمة بمدينة الحسنة وحدوث سيل متوسط الشدة في منطقة التمد بمركز نخل، والوضع مستقر وآمن وجميع منشآت الحماية بحالة جيدة.

ووجه سويلم أجهزة قطاع المياه الجوفية بإستمرار المتابعة والمرور على الطبيعة للتأكد من استقرار الوضع بشكل كامل، والاطمئنان على حالة منشآت الحماية من أخطار السيول.

جدير بالذكر أن الوزارة نفذت (٥٦١) منشئا متنوعا للحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

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