الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق السابع بمدينة نصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق السابع في أحد العقارات بمدينة نصر، وسط حالة من الذهول بين سكان المنطقة.

 

سقوط طفل من شرفة شقته بمدينة نصر 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بتلقيها بلاغا من الأهالى بسقوط طفل من علو بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث.


وبالفحص تبين العثور على جثة طفل ملقاة في الشارع، وقد فارق الحياة فور ارتطامه بالأرض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لإقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل المتوفي كان يقف في شرفة منزله قبل أن يختل توازنه بشكل مفاجئ ويسقط من ارتفاع شاهق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سقوط طفل من شرفة شقته سقوط طفل من شرفة شقته بمدينة نصر مدينة نصر مديرية أمن القاهرة

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