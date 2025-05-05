نتيجة مناظرة جثة عامل سقط من أعلى سقالة بمدينة نصر

تواصل نيابة مدينة نصر التحقيق في مصرع عامل عقب سقوطه من الطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بالحي العاشر بمدينة نصر.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى أنه في العقد الرابع من العمر وسقط أثناء عمله أعلى سقالة بالطابق الثالث بمبنى تحت الإنشاء، وعثر بالجثة على إصابات عبارة عن كسور بأحد القدمين وكسور بالأضلاع ونزيف خارجي عام.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة الحي العاشر دائرة قسم شرطة مدينة نصر وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة عامل أسفل عقار وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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