الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المؤبد لطالب وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لطالب وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض "كتر" دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.

تموين القليوبية، تحرير 296 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقناطر الخيرية

المؤبد لطالب وتغريمة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.


أحالت النيابة العامة بالقليوبية  المتهم:- "بيشوي ع س س" السن: ٢١ سنة - طالب ومقيم في: شارع البترول - الخصوص، في الجناية رقم ١٩٤٣٤ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٤٦٦١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (احادي استيل المورفين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (كتر).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية القناطر الخيرية القليوبية

مواد متعلقة

تموين القليوبية، تحرير 296 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية

بتخفيضات 20٪، محافظ القليوبية يفتتح منافذ بيع جهاز مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية

محافظ القليوبية يلتقي مبيض المحارة كرمه الرئيس السيسي

رئيس تجارية القليوبية: تطبيق دعم المستثمرين نقلة رقمية تعزز ثقة رجال الصناعة في الحكومة

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

خلف الابتسامات الباردة، مشادة بين ترامب ورئيس وزراء كندا في البيت الأبيض (فيديو)

فضيحة في كمبوند راقٍ، لاعب سابق يهرب من النافذة بعد ضبطه متلبسًا مع سيدة

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

تحذيرات برلمانية من إخلاء وحدات الإيجار القديم، وتحفظات على مقترح زيادة الأجرة

القبض على تشكيل عصابى استولى على أموال سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

المزيد

انفوجراف

ماذا استهدفت إسرائيل داخل اليمن خلال عدوانها الأخير؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

تفسير رؤية الفل في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية