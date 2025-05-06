محافظ دمياط يترأس المجلس التنفيذي ويهنئ المواطنين بعيد المحافظة القومي

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الإثنين، بحضور نائبه المهندسة شيماء الصديق، والسكرتير العام اللواء محمد همام، والسكرتير العام المساعد اللواء عبدالله عاشور، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، توجه المحافظ بالتهنئة لأبناء دمياط بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي، كما رحّب بالقيادات الجديدة في عدد من المديريات، متمنيًا لهم التوفيق.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط

الشهابي: نجحنا في إدارة أزمة الأمطار بفضل تكاتف الجهود

أكد محافظ دمياط نجاح المحافظة في التعامل مع أزمة تراكم مياه الأمطار بقرى الوسطاني والإبراهيمية القبلية، التي نتجت عن توقف محطة الرفع نتيجة عطل بكابل الكهرباء. وأوضح أن تجاوز الأزمة تم بفضل التنسيق والتكاتف بين جميع الجهات المعنية، موجّهًا الشكر لكل من شارك في احتواء الموقف ومساعدة المتضررين.

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