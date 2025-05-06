كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة بشأن وفاة أحد الأشخاص نتيجة اصطدام سيارة به وهروب قائدها بمحافظة الغربية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة بالغربية

وبالفحص، تبين، تلقى قسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شخص مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفي لاحقًا متأثرًا بإصابته. وبسؤال شقيق المتوفى، أوضح أن الحادث وقع أثناء سير شقيقه بدائرة القسم، حيث اصطدمت به سيارة وفرّ قائدها هاربًا.

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، والتي تبيّن أنها مستأجرة، كما تم ضبط قائدها، المقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وبالفحص تبين عدم حمله لرخصتي القيادة والتسيير.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه كان يقود بسرعة زائدة في موقع الحادث مما أدى إلى وقوع الحادث دون قصد، ثم لاذ بالفرار خوفًا من المسؤولية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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