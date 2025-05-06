الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

انتشال جثمان طفل غرق في البحر اليوسفي ببني سويف

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثمان طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بعد غرقه في مياه البحر اليوسفي  بنطاق قرية منهرا التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بغرق الطفل "مصطفى.ع " 4 سنوات، والمقيم بقرية منهرا، أثناء لهوه على جانب البحر اليوسفي، ما أدى إلى سقوطه في المياه وغرقه.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من العثور على الجثمان وانتشاله من قاع البحر، حيث جرى نقله إلى مشرحة المستشفى التخصصي بإهناسيا، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، كما كُلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

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