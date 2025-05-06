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رياضة

مجموعة مصر، شوط أول سلبي بين زامبيا وتنزانيا في أمم أفريقيا للشباب

زامبيا، فيتو
زامبيا، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، تعادل منتخب زامبيا تحت 20 سنة مع نظيره التنزاني سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى على ملعب السويس الجديد في كأس أفريقيا للشباب التي انطلقت في ضيافة مصر في 27 أبريل الماضي وتستمر حتى 18 مايو الجاري.
 

تشكيل زامبيا أمام تنزانيا

دخل منتخب زامبيا مباراته أمام تنزانيا بتشكيل مكون من:

التشكيل يضم: ليفيسون باندا (1) ’ ويتسون ياندا (2) ’ هابي نسيكو (4)، ديفيد هامانسينيا (12) ’ تشارلز بويويا (5)، ديفيد سيموكوندا (6)، آرون فيري (13) ’ باسكال فيري (7)، جوزيف سابوبو (11)، ’ إليا ماندنجي (24) ’ فيلمون شيليمينا (25).
 

منتخب تنزانيا للشباب، فيتو
منتخب تنزانيا للشباب، فيتو

تشكيل تنزانيا أمام زامبيا

أما حميد سليمان "موروكو" المدير الفني للمنتخب التنزاني فقد اختار بدء المباراة بالتشكيل التالي: (1) أنتوني مبيمبا ’ (2) أشرف كيبيكو ’ (5) لاميك لاوي ’ (4) فيدا ستوس ماسيندي ’ (8) أحمد بيبينو ’ (12) حاجي ليداه (15) عبد الكريم كسوانيا ’ (11) باكاري مسيمو ’ (21) إسماعيل علي – (10) خميس شيخان – (9) فالنتينو كوسينجاما.

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أمم أفريقيا للشباب منتخب زامبيا تنزانيا منتخب تنزنيا

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