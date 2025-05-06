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محافظات

ضبط مستودع لتصرفه في 225 أسطوانة بوتاجاز بالدقهلية (صور)

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط مستودع اسطوانات الغاز لتصرفه في 225 أسطوانة بوتاجاز في السوق السوداء، كما ضبطت الحملة 3800 كيلو لحوم مجمدة ومخللات وملح ومواد غذائية متنوعة، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط مستودع لتصرفه في 225 اسطوانة و4 أطنان لحوم مجمدة ومخللات وملح مجهولة المصدى في حملة تموينية بالدقهلية.

 

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير تموين الدقهلية، أن حملة تفتيشية على مستوى المحافظة استمرت ثلاثة أيام، أسفرت عن تحرير 247 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 163 مخالفة، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 84 مخالفة، وتم ضبط 500 كيلو مخلل، ضبط 300 كيلو لحوم مجمدة، ضبط 3 طن ملح، ضبط 250 علبة سجاير، ضبط 400 لتر سولار، ضبط 225 أسطوانة بوتاجاز تم التصرف فيها بدون فواتير.

 

تحرير 247 مخالفة تموينية

وقامت الحملة بتحرير 247 مخالفة تموينية، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 163 مخالفة شملت، نقص وزن، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وسلع غير مطابقة للمواصفات، وتصرف في دقيق، وعدم إعطاء بون صرف، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 84 مخالفة شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

 

المرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق المطابق للمواصفات

 

وأضاف أن لجان المديرية قامت بالمرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق المطابق للمواصفات، وكذلك التزام المستودعات بصرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم، والتأكد من وفرة المواد البترولية، والتزام المحطات بالتعليمات، والمرور على فروع الجملة ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين، مشروع جمعيتي، وتوافر السلع ومتابعة صرف المنحة التموينية، ومتابعة أعمال توريد القمح للصوامع.

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