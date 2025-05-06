بعد رحيله اليوم، قائمة أبرز أعمال أستاذ الدراسات العبرية أحمد هويدي

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد هويدي، أستاذ الدراسات اليهودية بكلية الآداب جامعة القاهرة تاركًا إرثًا حافلًا للعلم وأهله.



ونعى القومي للترجمة رحيل الدكتورأحمد هويدي مواليد محافظة الدقهلية (١٩٥٦) الذي تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، حيث درس اللغات الشرقية، واستكمل دراساته في جامعة برلين بألمانيا، وقد تركزت دراساته وأبحاثه حول العهد القديم، وتاريخ الحركة الصهيونية، والاستيطان في فلسطين.



وجاء من أبرز مؤلفاته:

- اتجاهات نقد العهد القديم.

- أسفار العهد القديم: مدخل نقدي.

- تاريخ اليهود منذ أقدم العصور حتى نهاية العصر الفارسي

- تاريخ يهود العالم الإسلامي من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الفاطمية.

- المدخل إلى الاستشراق ومدارسه.

- معالم تاريخية للشعوب العربية وحضارتها



كما نشر مجموعة من الإصدارات بعنوان «من التراث العربي اليهودي» بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، بالاشتراك مع الدكتور حسن حنفي، وذلك في مجالات الفلسفة اليهودية، وتفاسير العهد القديم وعلم الكلام.



وقام أيضًا بالمساهمة في كتابة ١٤ مدخلًا في موسوعة الاستغراب التي تصدر عن جامعة قطر، وأيضًا بالإشراف على بعض السلاسل العلمية التي تصدر عن مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة.

وقد جمع من خلال تخصصه في الدراسات اليهودية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ودراسته للساميات في جامعة برلين، بين المنظورين العربي والألماني في شخصه ودراسته الأكاديمية، كما لمس عن قرب مناطق اهتمام الألمان بمنطقتنا وتاريخنا وأدياننا في المنطقة واستمرت علاقاته الأكاديمية في تواصل مع أساتذة الجامعات الألمانية سواء في الدراسات العربية الإسلامية أو في الدراسات اليهودية.

فترجم عن الألمانية لكل من:

- يوليوس فلهاوزن: «مقدمة في تاريخ إسرائيل.. تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية».

- هانز يواخيم كراوس: «تاریخ بحث النقد التاريخي للعهد القديم».

- توم كلفمان: «تجليات الكتاب المقدس في الأدب الغربي».

كما ترجم عن العبرية لكل من:

- زالمان شازار: «تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث».

- موشيه مردخاي تسوكر: «التأثير الإسلامي في التفاسير اليهودية الوسيطة».

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