بالأرقام، حصيلة ما تم توريده من محصول القمح في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 150,045 طنًا و151 كيلوجرامًا من محصول القمح المحلي لموسم 2025، وذلك من خلال 42 موقع تجميع وتخزين في جميع المراكز والمدن.

توريد القمح في المنيا

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، مع إعداد تقارير يومية لمتابعة حركة التوريد وضمان انتظام العملية.

بالأرقام، تعرف على آخر إحصائيات توريد القمح في المنيا

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، لضمان تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول وتعزيز الأمن الغذائي.

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