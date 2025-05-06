الثلاثاء 06 مايو 2025
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، حكومة الوعود الكاذبة

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن وعود الحكومة الكاذبة وفشلها في تخفيض الأسعار، والعمل علي انخفاض الدولار. 

 

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