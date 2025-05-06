أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة علمية جديدة بعنوان "العلم للجميع"، تهدف إلى تبسيط العلوم وعرض الأبحاث التطبيقية والنتائج التي توصل إليها الباحثون بالمعهد بلغة سهلة تناسب القارئ غير المتخصص، وتُبرز في الوقت ذاته أهمية البحوث المنشورة دوليًا في خدمة المجتمع.

“العلم للجميع”، مبادرة من معهد تيودور بلهارس لتبسيط الأبحاث العلمية للجمهور

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث في نشر سلسلة "العلم للجميع"، لإتاحة محتواها للجمهور عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ودعم جهود التوعية العلمية من داخل المعاهد البحثية.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعزيز الثقافة العلمية ونشر المعرفة بأسلوب مبسط يسهم في بناء مجتمع واعٍ بقيمة البحث العلمي ودوره في تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التوعوية التي تخرج من المؤسسات البحثية الوطنية لتقريب نتائج الأبحاث من الجمهور، وتحفيز الشباب على الإبداع والاستكشاف.

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