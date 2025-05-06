الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"العلم للجميع"، مبادرة من معهد تيودور بلهارس لتبسيط الأبحاث العلمية للجمهور

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو
ads

 أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة علمية جديدة بعنوان "العلم للجميع"، تهدف إلى تبسيط العلوم وعرض الأبحاث التطبيقية والنتائج التي توصل إليها الباحثون بالمعهد بلغة سهلة تناسب القارئ غير المتخصص، وتُبرز في الوقت ذاته أهمية البحوث المنشورة دوليًا في خدمة المجتمع.

“العلم للجميع”، مبادرة من معهد تيودور بلهارس لتبسيط الأبحاث العلمية للجمهور

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث في نشر سلسلة "العلم للجميع"، لإتاحة محتواها للجمهور عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ودعم جهود التوعية العلمية من داخل المعاهد البحثية.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعزيز الثقافة العلمية ونشر المعرفة بأسلوب مبسط يسهم في بناء مجتمع واعٍ بقيمة البحث العلمي ودوره في تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التوعوية التي تخرج من المؤسسات البحثية الوطنية لتقريب نتائج الأبحاث من الجمهور، وتحفيز الشباب على الإبداع والاستكشاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معهد تيودور بلهارس للأبحاث الأبحاث العلمية الابحاث التطبيقية التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور المعاهد البحثية

مواد متعلقة

طالب بحقوق عين شمس يحصد المركز الأول أفريقيا في بطولة الووشو كونغ فو

أكاديمية البحث العلمي تطلق المركز الوطني للتسويق التكنولوجي

الاتحاد الرياضي للجامعات يستقبل وفدًا من جامعة العاصمة للتربية البدنية والرياضية ببكين

بالأسماء، قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد في 3 جامعات

ممدوح الدماطي مشرفا على متحف قصر الزعفران

عاشور يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والثقافة اليابانية

مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها

بلهارس: نبات الخروب يقي الكلى ومضاد طبيعي للسموم

الأكثر قراءة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

تحذيرات برلمانية من إخلاء وحدات الإيجار القديم، وتحفظات على مقترح زيادة الأجرة

فضيحة في كمبوند راقٍ، لاعب سابق يهرب من النافذة بعد ضبطه متلبسًا مع سيدة

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

إضافة سنة تدريبية، صحة النواب توافق على تعديل قانون الصيدلة

في المنطقة العربية، كولر يتلقى أول عرض بعد رحيله عن الأهلي

مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

غرامة مالية وحرمان من الجماهير، رابطة الأندية تعاقب الأهلي

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

إحصائيات هامة عن أعداد وحدات الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: التطور المعرفي في مجال العلوم النفسية يدفعنا لإعادة النظر في الأحكام الفقهية

المجددون.. عباس محمود العقاد، صاحب "العبقريات" ورائد السير الذاتية الإسلامية

خر راكعا وأناب، قصة نبي الله داود ومعجزاته

المزيد
الجريدة الرسمية