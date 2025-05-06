الثلاثاء 06 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف علي موعد عرض فيلم المشروع x  بدول الخليج

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

قررت الشركة المنتجة لفيلم المشروع x الذى يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، ويشاركه في البطولة الفنانة ياسمين صبري عرض العمل بدول الخليج يوم 3 يونيو القادم.
 

وتشارك الفنانة هنا الزاهد ضمن أحداث فيلم المشروع X، الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية زوجته التي تدخل في خلافات كثيرة معه بسبب تفكيره، مما يجعلها تطلب الطلاق منه.

وخلال أحداث العمل يظهر كريم عبد العزيز وهو مرفود من كلية الآثار جامعة القاهرة، بسبب دراسة أجراها حول الأهرامات والآثار المصرية، مما يجعله تحت طائلة القانون.

وكان المخرج بيتر ميمي طرح تريلر أحدث أعماله السينمائية، والذي يحمل اسم «المشروع X» ويقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز.

معلومات عن فيلم المشروع  X

وأعلنت الشركة المنتجة موعد عرضه خلال شهر مايو الحالي، وبالتحديد يوم 21 مايو 2025 بجميع دور العرض السينمائي.

وقبل عرضه نستعرض أبرز 5 معلومات عن «المشروع X»:
وتدور قصة الفيلم عن عالم الآثار المصري يوسف الجمال الذي يبحث عن سر بناء الهرم من خلال مغامرة ورحلة في عدة دول.

 

وتم تصوير الفيلم في مصر والبحر الأحمر والفاتيكان في روما وتركيا وأمريكا اللاتينية، وتم بناء ديكورات ضخمة داخل الهرم والمقابر الفرعونية المصرية.

واستعان فريق الإنتاج  بفرق أكشن عالمية قاموا بتنفيذ أعمال قوية كـmission impossible وgame of thrones

ويأتي الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا ويشارك في الفيلم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب ومريم الجندي، إنتاج تامر مرسي وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

وسيتم عرض الفيلم في مايو 2025 بجميع دور العرض ولأول مرة فيلم عربي يعرض بتقنية IMAX.

آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما 

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فى السينما فيلم “بيت الروبي” وشارك في بطولته: نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار: محمد الدباح وريم القماش وإخراج: بيتر ميمي.



 

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كريم عبدالعزيز فيلم المشروع X المشروع X ياسمين صبرى

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