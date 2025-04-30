صورة جديدة من كواليس فيلم المشروع X لـ كريم عبدالعزيز

نشر الفنان ‏عصام السقا صورة جديدة من كواليس فيلم ‎المشروع X بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري والمقرر عرضه بجميع دور العرض السينمائي خلال شهر مايو.

معلومات عن فيلم المشروع X

وأعلنت الشركة المنتجة موعد عرضه خلال شهر مايو المقبل، وبالتحديد يوم 21 مايو 2025 بجميع دور العرض السينمائي.

وقبل عرضه نستعرض أبرز 5 معلومات عن «المشروع X».

تدور قصة الفيلم عن عالم الآثار المصري يوسف الجمال الذي يبحث عن سر بناء الهرم من خلال مغامرة ورحلة في عدة دول.

تم تصوير الفيلم في مصر والبحر الأحمر والفاتيكان فى روما وتركيا وأمريكا اللاتينية، وتم بناء ديكورات ضخمة لداخل الهرم والمقابر الفرعونية المصرية.

استعان فريق الإنتاج بفرق أكشن عالمية قاموا بتنفيذ أعمال قوية كـmission impossible وgame of thrones

ويأتي الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا ويشارك في الفيلم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب ومريم الجندي، إنتاج تامر مرسي وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

سيتم عرض الفيلم في مايو 2025 بجميع دور العرض ولأول مرة فيلم عربي يعرض بتقنية IMAX.

آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فى السينما فيلم “بيت الروبي” وشارك في بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

فيما شهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة كريم عبد العزيز كضيف شرف في نهاية أحداث الفيلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.