الثلاثاء 06 مايو 2025
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تعليم القاهرة تطلق المراجعات النهائية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية بجميع الإدارات

مراجعات الثانوية
مراجعات الثانوية العامة، فيتو

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة سماح إبراهيم، مدير المديرية، عن انطلاق المراجعات النهائية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية.

الشهادة الإعدادية والثانوية العامة 

 وأكدت مدير تعليم القاهرة أن المراجعات تتم وفق الجداول المعلنة بكل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى اختيار عدد من القاعات المجهزة بكل إدارة من حيث المناخ المناسب والإضاءة والتهوية الجيدة.

انطلاق المراجعات النهائية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة

 كما أضافت مدير المديرية أنه تم الاستعانة بنخبة من أفضل المعلمين المؤهلين، الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتأهيل وتدريب الطلاب على امتحانات نهاية العام.

 

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وطالبت مدير المديرية أولياء الأمور بحث أبنائهم الطلاب على الالتزام بالحضور حرصًا على مستقبلهم، مؤكدة أن المراجعات المجانية تعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملًا  وتحقيق الاستفادة الكاملة للوصول إلى القمة.

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الشهادة الاعدادية الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليم القاهرة

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