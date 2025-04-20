الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم القاهرة تواصل نشر سلسلة نماذج امتحانات البوكليت في الدراسات الاجتماعية

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن استمرار مواصلة نشر نماذج البوكليت في مادة الدراسات الاجتماعية وذلك لتعزيز قدرة الطلاب على الإجابة بكفاءة وتميز. 

نظام البوكليت لـ الشهادة الإعدادية 2025 

 ومع إعلان وزير التعليم بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بنظام البوكليت، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تفاصيل نظام البوكليت الذي سيتم تطبيقه، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية:

 

1. البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان.

2.تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

3.البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.

4. البوكليت لا يحتاج من الطالب إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة.

5. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة عن أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.

6. البوكليت يتميز بمنعه للغش، وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية 2025 امتحانات الشهاده الاعداديه مادة الدراسات الاجتماعية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نظام البوكليت
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

رد جديد من الدماطي على مداخل الأهلي وموارده

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية