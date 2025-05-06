الثلاثاء 06 مايو 2025
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سياسة

أستاذ قانون من النواب: الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار

مناقشة تعديل قانون
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس، العميد الأسبق لكلية الحقوق، أنه لا عقود مؤبدة وإنما مؤقتة والعقد شريعة المتعاقدين، ولا يمكن التعامل مع العقود وكانّها تركة دائمة أو موروث.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. 

عوامل بطلان عقود الإيجار 

وأشار إلى أن "الأجرة التافهة" تبطل عقد الإيجار والملكية الفردية مصونة، والمالك يجب أن يتمتع بسلطة الاستفادة بما يملك.

وأكد أستاذ القانون المدني، أن هناك دور اجتماعي للدولة المصرية، تجاه المستأجرين بنظام الإيجار القديم، ولا يمكن أن يتحمله الأشخاص الملاك.

وأوضح أن المسئول عن إصدار التشريعات هو مجلس النواب، بينما السلطة القضائية مهمتها الفصل في المنازعات، ولا تجور سلطة على أخرى في أعلى تشريعات القانون.

حقبة تاريخية استثنائية منذ الحرب العالمية الثانية

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا عندما يطعن أمامها، لا تتصدى لبحث نصوص أخرى غير المعروض عليها، مؤكدا أن هناك نسبية في الدعوى.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، تفتح المجال أمام المشرع للتدخل، موضحا أن الإيجار القديم، ظهر في حقبة تاريخية استثنائية منذ الحرب العالمية الثانية، وجميع الدول فعلت ذلك، وفي مصر تفاقمت الأزمات منذ 1947، وجاءت ثورة يوليو، وأصدرت الدولة في النظام الاشتراكي قوانين بتخفيض الإيجار، مؤكدا أن عقد الإيجار "مؤقت"، يجب أن يكون له مدة محددة.

وقال: المُلاك ليس منوط بهم توفير أماكن للغير، فهو دور اجتماعي منوط به الدولة سواء للمستأجرين أو محدودي الدخل بالترام الدولة خلال 5 سنوات بتجهيز مساكن بنظام التأجير التمليكي أو عقد بيع الإيجاري.

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