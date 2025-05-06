الأربعاء 07 مايو 2025
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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس المكفوفين

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢١ مايو إلى ٤ يونيه ٢٠٢٥.

 

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محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين  للفصل الدراسي الثاني

وجاء جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى " المكفوفين" كالآتي:

يوم السبت 31 مايو: مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 1 يونيو: مادة اللغة الأجنبية.

يوم الاثنين 2 يونيو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الفنية.

يوم الثلاثاء 3 يونيو:  مادة الرياضيات "جبر"  ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأربعاء 4 يونيو: مادة العلوم ومادة التربية الدينية.

 


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأشارت سماح إبراهيم مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها سيؤدون الامتحانات في  الفترة من الأربعاء  ٢١ مايو  إلى الثلاثاء ٢٧ مايو، وسيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي الامتحانات في الفترة من الخميس ٢٢ مايو إلى الاثنين ٢٦ مايو، والصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من الخميس ٢٢ مايو حتى الثلاثاء ٢٧ مايو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الخميس ٢٢ مايو حتى الثلاثاء ٢٧ مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت ٣١ مايو  حتى الأربعاء ٤ يونيو،  وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت  ١٧ مايو حتى الثلاثاء ٢٧ مايو.

 

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء  والأربعاء الموافقين ٢٠، ٢١ مايو، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المواد التي لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم السبت ١٧ مايو حتى الأربعاء ٢١ مايو،ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم السبت ١٧ مايو إلى يوم الإثنين ١٩ مايو، كما سيتم التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي اعتبارًا  من يوم الأحد ١١ مايو حتى الخميس ١٥ مايو،  بينما يتم التقييم النهائي اعتبارا من يوم الأحد ١٨ مايو حتى الخميس ٢٢ مايو.

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