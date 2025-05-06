امتحانات الثانوية العامة 2025، عدد الأسئلة المقالية ودرجاتها بالنظام الجديد

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن عدد الأسئلة المقالية ودرجاتها بالنظام الجديد.

عدد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها عبر موقعها الإلكتروني، تنشر عدد الأسئلة المقالية ودرجاتها بالنظام الجديد وهي كالتالي:

عدد الأسئلة المقالية ودرجاتها بالنظام الجديد

- اللغة العربية: 4 أسئلة مقالية 10 درجات

- اللغة الأجنبية الأولى : 3 أسئلة مقالية 9 درجات

- التاريخ: سؤالين مقاليين 4 درجات

- الجغرافيا: سؤالين مقاليين 4 درجات

- الكيمياء: سؤالين مقاليين 4 درجات

- الفيزياء: سؤالين مقاليين 4 درجات

- الأحياء: سؤالين مقاليين 4 درجات

- الرياضيات التطبيقية: سؤالين مقاليين 4 درجات

- الرياضيات البحتة: سؤالين مقاليين 4 درجات

- الإحصاء: سؤالين مقاليين 4 درجات.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من يوم السبت الماضي الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات وذلك عبر هـذا الرابـط.

التعليم تواصل إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة

وفي هذا الإطار، تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتوفر النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" الفرصة للطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدريب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

وستقدم الوزارة جدولا مفصلا بمواعيد نشر النماذج الاسترشادية وحلها عبر قناة "مدرستنا ٣" بداية من السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، حيث ستتم إتاحة نماذج مادة واحدة يوميًّا.

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