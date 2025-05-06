4 مليارات يورو لمصر، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمفوض الأوروبي للاقتصاد

جرى اتصال بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع فالديس دومبروفسكي المفوض الأوروبي للاقتصاد اليوم، وذلك في إطار التواصل مع المفوضين الأوروبيين لدعم العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية

رحب الوزير عبد العاطى بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الست، مبرزًا أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة.

وأعرب عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليارات يورو المقدمة لمصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبى في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة.

تشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبى لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضًا إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزًا الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة.

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