الحزب الناصري: تصريحات وزير مالية الاحتلال بضم الضفة انتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني

قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصري: إن تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي “المتطرف” بتسلئيل سموتريتش، بأن إسرائيل ستضم الضفة الغربية بعد أن تنتهي من احتلال غزة، هو انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.



حلم ضم الضفة الغربية لإسرائيل هو حلم قديم

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أن حلم ضم الضفة الغربية لإسرائيل هو حلم قديم وبدء العمل عليه في هذه الحكومة بوتيرة أعلى سموتريتش هو وزير الاستيطان، إن صح التعبير، وهو يولي اهتماما فعليا لضم الضفة أكثر من اهتمامه بوزارة المالية، لافتا إلى أن هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام.

أمريكا ليست بعيدة عن المخطط الاسرائيلى

وواصل حديثه، قائلا: أمريكا ليست بعيدة عن المخطط الإسرائيلى لأن حكومة نتنياهو تعول على أن إدارة ترامب الجديدة ستوافق على ضم المستوطنات، ربما ليس ضم كل الضفة الغربية كما يريد اليمين الإسرائيلي، لكن ضم المستوطنات بالنسبة لهم ضم المستوطنات مهم، أولا كخطوة سياسية تعترف بالمستوطنات وثانيا كتعطيل لإقامة دولة فلسطينية وقتل هذا الخيار.

تقديم الدعم بكافة أنواعه للمقاومة

وتابع المستشار محسن جلال: لابد من الإسراع العربى فى التحرك دوليا لوقف المخطط الاسرائيلى لأن هذا يعنى نهاية القضية الفلسطينية وحلم الدولتين، فضلا عن كتابة نهاية ما يسمى بالشرعية الدولية التي أصبحت تزن الأمور بميكاليين، فضلا عن ذلك لابد من تقديم الدعم بكافة أنواعه للمقاومة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد رحب خلال اجتماع في الكنيست بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، معتبرا ذلك فرصة لضم الضفة الغربية لإسرائيل.

واعتبر سموتريتش أن “العام 2025 سيكون عام السيادة على يهودا والسامرة "الضفة الغربية”، مشيرا إلى أن "التعليمات قد صدرت لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء العمل على إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".

وأضاف سموتريتش أنه "يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية ستشكل خطرا على وجود إسرائيل".



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