الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

صرف سائق الأتوبيس المحترق بالمرج والنيابة تطلب تقرير المرور

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة المرج بصرف سائق أتوبيس نشب به حريق أثناء مروره بمنطقة نزلة الأمير أعلى الطريق الدائري في المرج، دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو المارة عقب سماع أقواله وطلبت تقرير الإدارة العامة للمرور حول تراخيص المركبة وأسباب الحادث.

وقال سائق الأتوبيس إن المركبة كانت قديمة ويرجح أن ماسا كهربائيا وراء الحريق ولا يعرف السبب الحقيقي.

وأضاف أنه فور استنشاقه رائحة الدخان توقف وأنزل جميع الركاب بسرعة وأبلغ المطافئ التي حضرت ونجحت في إخماد النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق أتوبيس أعلى دائري المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ سيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبالفحص تبين تفحم الأتوبيس بالكامل وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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