محافظ الجيزة: توريد 44 ألف طن قمح والصوامع جاهزة لاستقبال المحصول بالكامل

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية صباح اليوم داخل صومعة إمبابة، لمتابعة انتظام عمليات توريد وتخزين محصول القمح المحلي لموسم 2025، والوقوف على جاهزية مواقع الاستلام والتخزين، والتأكد من توافر وسائل الحماية والتخزين الآمن لضمان جودة المحصول وسلامة التوريد.

وأكد المحافظ خلال جولته أن القمح يُعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع يوميًا وبشكل ميداني سير عمليات التوريد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان انسيابية العمل ومنع أي معوقات.

وأوضح "النجار" أن محافظة الجيزة استعدت بشكل كامل لموسم القمح من خلال تجهيز 12 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعًا جغرافيًا على مستوى المراكز والمدن بطاقة استيعابية تصل إلى 250 ألف طن، بالإضافة إلى مجمع صوامع قطاع سفنكس التابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يتمتع بطاقة تخزينية مماثلة تبلغ 250 ألف طن، مما يسهل من عمليات التوريد ويقلل الأعباء اللوجستية على المزارعين.

صومعة إمبابة أقدم الصوامع التخزينية في مصر

وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح في محافظة الجيزة تبلغ 29 ألف فدان، وأن صومعة إمبابة تعد من أقدم الصوامع التخزينية في مصر، حيث تستقبل القمح عبر وسائل النقل المختلفة (النهر، السكة الحديد، والنقل البري)، وتبلغ سعتها 60 ألف طن، وتضم 109 خلايا خرسانية مجهزة بنظم حديثة لإدارة المخزون، ومراقبة درجات الحرارة، والتبخير، ومنظومة مكافحة الحريق.

وخلال الجولة، أوضح المحافظ أن كمية القمح المحلي الموردة إلى صومعة إمبابة بلغت حتى الآن 3814 طنًا، فيما بلغت إجمالي الكميات الموردة إلى مواقع التخزين على مستوى المحافظة نحو 44 ألف طن منذ بداية موسم التوريد.

كما شملت الجولة تفقد الدورة المستندية، ولوحة التشغيل، والمعامل، وأماكن التخزين والنواقل، والتأكد من انضباط إجراءات الاستلام والحفظ. والتقى المحافظ بعدد من المزارعين للاستماع إلى آرائهم والتأكد من سهولة إجراءات التوريد وصرف المستحقات المالية في مواعيدها.

ووجه "النجار" مديريتي التموين والزراعة بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين، مؤكدًا أن الدولة تضع محصول القمح على رأس أولوياتها لما له من أهمية استراتيجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين المستوى الاقتصادي للفلاحين.

وشهد الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم: محمد مرعي السكرتير العام المساعد، أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، السيد بلاسي مدير مديرية التموين، اللواء ياسر محمد هيكل رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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