الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف برشلونة وريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو

الكلاسيكو
الكلاسيكو

 ترتيب الدوري الإسباني، يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة مع ريال مدريد في الجولة الـ 35 من الليجا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة الإسباني الأحد 11 مايو الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة على قناة بي إن سبورت، التي تعد القناة الوحيدة التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ترتيب الدوري الاسباني قبل الكلاسيكو

1- برشلونة 79 نقطة
2- ريال مدريد 75 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 67 نقطة
4- أتلتيك بيلباو 61 نقطة
5- فياريال 58 نقطة
6- ريال بيتيس 57 نقطة
7- سيلتا فيجو 46 نقطة
8- أوساسونا 44 نقطة
9- رايو فاليكانو 44 نقطة
10- ريال مايوركا 44 نقطة
11- ريال سوسييداد 43 نقطة
12- فالنسيا 42 نقطة
13- خيتافي 39 نقطة
14- إسبانيول 39 نقطة
15- إشبيلية 38 نقطة
16- جيرونا 38 نقطة
17- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة
18- لاس بالماس 32 نقطة
19- ليجانيس 31 نقطة
20- بلد الوليد 16 نقطة

 

جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني

مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني:

برشلونة وريال مدريد، الأحد 11 مايو 2025، الجولة 35.

برشلونة وإسبانيول، الخميس 15 مايو، الجولة 36.

برشلونة وفياريال، الأحد 18 مايو، الجولة 37.

برشلونة وأتلتيك بلباو (يحدد الموعد لاحقًا) الجولة 38 والأخيرة.

 

مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة، الأحد 11 مايو 2025، الجولة 35.

ريال مدريد ومايوركا، الأربعاء 14 مايو، الجولة 36.

ريال مدريد وإشبيلية، الجولة 37.

ريال مدريد وريال سوسيداد، (يحدد الموعد لاحقًا)، الجولة 38 والأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإسباني الكلاسيكو الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد الليجا ريال مدريد وبرشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني

مواد متعلقة

هذا الحكم يدير كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني

تقارير: كلوب نادم بسبب عرض ريال مدريد

ريال مدريد يحقق فوزا صعبا أمام سيلتا فيجو 3-2 بالدوري الإسباني

ثلاثي ريال مدريد يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو ضد برشلونة

الأكثر قراءة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

غرامة مالية وحرمان من الجماهير، رابطة الأندية تعاقب الأهلي

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

يواجه اتهامات بإهانة العلم المصري والإساءة للشعب، محمد رمضان أمام المحكمة يونيو المقبل

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أجراها القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2019.. دراسة عن الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خر راكعا وأناب، قصة نبي الله داود ومعجزاته

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية لترسيخ الوسطية

المزيد
الجريدة الرسمية