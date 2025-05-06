تقديم الخدمات لـ 339 ألف مواطن، حصاد القوافل الطبية خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 339 ألفا و683 مواطنا، من خلال 406 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

استصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 77 ألف و437 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 2151 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وقال الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 22 ألف و140 مواطنًا بمحافظة أسوان، و25 ألف و200 مواطنًا بأسيوط، و16 ألف و585 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و14 ألف و66مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و6 آلاف و915 مواطنًا بالأقصر، و3 آلاف و308 مواطنًا بالبحر الأحمر، و21 ألف و932 مواطنًا بالبحيرة، و15 آلاف و625 مواطنًا بالجيزة، و12 ألف و961 مواطنًا بالدقهلية، و6 آلاف و80 مواطنًا بالسويس، و36 ألف و376 مواطنًا بالشرقية، و19 ألف و306 مواطنًا بالغربية، و7 آلاف و32 مواطنًا بالفيوم، و21 ألفا و617 مواطنًا بالقاهرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام إدارة القوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضًا لـ21 ألفا ً و119مواطنًا بالقليوبية، و20ألفًا و156 مواطنًا بالمنوفية، و19ألفا و967 مواطنًا بالمنيا، و5 آلاف و642مواطنًا بالوادي الجديد، و22 ألفا و754 مواطنًا ببنى سويف، و5 آلاف و523 مواطنًا بجنوب سيناء، و21 ألفًا و159 مواطنًا بدمياط، و18 ألفا ً و408 مواطنًا بسوهاج، و5 آلاف و259 مواطنا بشمال سيناء، و8 آلاف و222مواطنًا بقنا، و13 ألفا ً و633 مواطنًا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 8 آلاف و698مواطنًا بمطروح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

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