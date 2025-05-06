القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإسكندرية بعد تداول استغاثة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى الإسكندرية عقب تداول استغاثة.

القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإسكندرية عقب تداول استغاثة، فيتو

تشكيل عصابى لسرقة السيارات

تابعت أجهزة الأمن تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن سرقة سيارة أحد الأشخاص بالإسكندرية.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من أحد الأشخاص، بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال وقوفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان، مقيمان بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم السيارة لمالكها.

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