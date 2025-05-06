الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

ضبط 4 عناصر إجرامية لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء في البحيرة

ضبط 4 عناصر إجرامية
ضبط 4 عناصر إجرامية لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

نجح قطاع الأمن العام ، في ضبط 4 عناصر إجرامية بالبحيرة لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والبيضاء وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

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ترسانة سلاح ومواد مخدرة بحوزة المتهمين 

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (4 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور) بإدارة ورشة بمسكن أحدهم لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء  بالإضافة إلى حيازتهم كميات من المواد المخدرة وذلك تمهيدًا للإتجار بها.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (15 قطعة سلاح نارى " 2 طبنجة معدلة، 13 فرد محلى" - 12 قطعة سلاح أبيض – كيلو جرام لمخدر الحشيش- الأدوات المستخدمة في تصنيع الأسلحة النارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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