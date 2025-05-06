الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الشرطة تحبط محاولة نصب وبيع تماثيل مزيفة في القاهرة

الشرطة تحبط محاولة
الشرطة تحبط محاولة نصب وبيع تماثيل مزيفة

 نجحت  أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في إحباط محاولة احتيال لبيع تماثيل غير أثرية، وضبط المتورطين قبل إتمام الجريمة.

<strong>الشرطة تحبط محاولة نصب وبيع تماثيل مزيفة على أنها أثرية فى  القاهرة </strong>
الشرطة تحبط محاولة نصب وبيع تماثيل مزيفة على أنها أثرية فى  القاهرة 

الشرطة تحبط حيلة عصابة للنصب 

 وأسفرت التحريات عن ضبط ثلاثة أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – وبحوزتهم تمثالين من الجرانيت على هيئة فرعونية، وسلاح ناري "طبنجة"، بالإضافة إلى ثلاث سيارات تم استخدامها في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترف اثنان منهم بمحاولة النصب على الشخص الثالث عبر إيهامه بأن التمثالين المضبوطين قطع أثرية حقيقية، واتفقوا معه على بيعها له مقابل مبلغ مالي، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من ضبطهم.

إطلاق أعيرة نارية صوب معرض سيارات في مدينة نصر والأمن يكشف التفاصيل

سقوط لصوص الهواتف بأسلوب الخطف فى القليوبية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطع أثرية مديرية أمن القاهرة أثار وزارة الداخلية قطع أثرية مقلدة نصب واحتيال

مواد متعلقة

إطلاق أعيرة نارية صوب معرض سيارات في مدينة نصر والأمن يكشف التفاصيل

سقوط لصوص الهواتف بأسلوب الخطف فى القليوبية

الأمن يكشف ملابسات فيديو "صراخ الأطفال" بالقاهرة

ضبط عنصرين إجراميين بمنشأة ناصر بحوزتهما مواد مخدرة بـ 16 مليون جنيه

الشرطة تنقذ طفلا علقت قدمه داخل مصعد سكني بالإسماعيلية

ضبط تشكيل عصابي بجنوب سيناء تخصص في جلب المخدرات بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه

ضبط 1492 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

ضبط 33 بلطجيا وهاربا من المراقبة و39 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

الأكثر قراءة

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

مواعيد الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري (إنفوجراف)

أسعار الذهب تعاود الارتفاع صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 5417 جنيها

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

تحرك برلماني بشأن شكاوى البنزين المغشوش

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، وهل يجب عليه هدي تمتُّع؟ دار الإفتاء تُجيب

ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية