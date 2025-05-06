الشرطة تحبط محاولة نصب وبيع تماثيل مزيفة في القاهرة

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في إحباط محاولة احتيال لبيع تماثيل غير أثرية، وضبط المتورطين قبل إتمام الجريمة.

الشرطة تحبط محاولة نصب وبيع تماثيل مزيفة على أنها أثرية فى القاهرة

الشرطة تحبط حيلة عصابة للنصب

وأسفرت التحريات عن ضبط ثلاثة أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – وبحوزتهم تمثالين من الجرانيت على هيئة فرعونية، وسلاح ناري "طبنجة"، بالإضافة إلى ثلاث سيارات تم استخدامها في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترف اثنان منهم بمحاولة النصب على الشخص الثالث عبر إيهامه بأن التمثالين المضبوطين قطع أثرية حقيقية، واتفقوا معه على بيعها له مقابل مبلغ مالي، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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