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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بمنشأة ناصر بحوزتهما مواد مخدرة بـ 16 مليون جنيه

ضبط عنصرين إجراميين
ضبط عنصرين إجراميين بمنشأة ناصر

 تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في التصدي لجرائم جلب وترويج المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فيها، حيث تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة المعدة للاتجار.

 

ضبط عنصرين إجراميين بمنشأة ناصر بحوزتهما مواد مخدرة بقيمة تتجاوز 16 مليون جنيه

 وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمين بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة وتخزينها تمهيدًا لترويجها في نطاق محافظة القاهرة، حيث تم ضبطهما عقب تقنين الإجراءات القانونية، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

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 وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على أكثر من 30 كيلو جرام من المواد المخدرة من نوعي "استروكس وبودر"، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، فضلًا عن مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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