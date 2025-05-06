الثلاثاء 06 مايو 2025
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اقتصاد

رئيس "المواصفات والجودة": الشهادات المصرية معتمدة دوليًا وتؤهل المنتجات لدخول الأسواق العالمية

المهندس خالد صوفي،
المهندس خالد صوفي، فيتو

 أكد المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الأيزو) شهدت لأول مرة تحركًا مصريًا واسعًا نحو نشر ثقافة الجودة وربطها بالتنمية والإجراءات الميسرة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على أكثر من محور متكامل لتعزيز الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

 

مؤتمر الصادرات المصرية.. الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية.. الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.

 

الالتزام بالمواصفات هو "كلمة السر" لأي منتج يسعى إلى التميز

 أوضح صوفي أن الالتزام بالمواصفات هو "كلمة السر" لأي منتج يسعى إلى التميز محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن الجودة ليست فقط ضرورة صناعية بل التزام أخلاقي وديني.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشراكة فعالة مع جميع الجهات المعنية، من منظمات حماية المستهلك واتحاد الصناعات إلى الجامعات والمراكز البحثية، عبر لجان فنية متخصصة لوضع المواصفات، بما يضمن مشاركة كافة الخبرات والأفكار من مختلف القطاعات مثل الغزل والنسيج وأجهزة القياس والمعايرة والخدمات.
وأوضح أن جميع الشهادات التي تصدر عن الهيئة معتمدة دوليًا وفقًا لمواصفة الأيزو 17065، وتُمنح بتكلفة بسيطة، مما يمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى أي سوق خارجي بسهولة. 

 

المجلس الوطني للاعتماد في مصر يعترف بالجهات المحلية المؤهلة

 وأكد أن المجلس الوطني للاعتماد في مصر يعترف بالجهات المحلية المؤهلة، مما يُغني المصنعين عن اللجوء إلى جهات خارجية للحصول على الاعتماد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة متاحة للتواصل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي، وأنها تتحرك بخطوات سريعة بتوجهات وزير التجارة والصناعة الفريق كامل الوزير، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاتصال المباشر مع أكثر من 500 شركة ومؤسسة صناعية، داعيًا الشركات إلى التفاعل والتواصل المستمر مع الهيئة لتحقيق التكامل في منظومة الجودة الوطنية.

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