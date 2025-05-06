35 عاما على رحيل روحية خالد، بدأت التمثيل فى الإذاعة منذ 1934، وقدمت للسينما 70 فيلما منها 3 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم، وهذه تفاصيل علاقتها بالإخوان

روحية خالد، إحدى نجمات الأدوار الثانوية فى الأربعينات وحتى نهاية الستينات، من فنانات الزمن الجميل، لم تصل إلى دور البطولة، كانت بدايتها مسرحية، تنوعت أدوارها بين الزوجة المغلوبة على أمرها والأم الطيبة الحنون إلى الحماة القاسية المتسلطة.

شاركت بثلاثة أفلام ضمن أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية، هى: “بين الاطلال”، “سلامة فى خير”، "للحب قصة أخيرة".. رحلت فى مثل هذا اليوم، 6 مايو عام 1990.

تتلمذت على يد المخرج زكى طليمات

وُلدت الفنانة الراحلة روحية خالد عام 1918، عشقت التمثيل فكانت من أوائل دفعات معهد التمثيل، تتلمذت على يد المخرج زكى طليمات، وأنضمت إلى فرقة رمسيس مع الفنان يوسف وهبى، كما قدمت أدوارا مسرحية في المسرح القومى عند تأسيسه بدأتها بمسرحية "نسوان وظاويظ" تبعتها بيومى أفندى، أولاد الفقراء وغيرها، كما قامت بالتمثيل فى الإذاعة منذ إنشائها عام 1934، فقدمت مسلسلات: فى سبيل الحرية، الفلوس والحب، عنبر نمرة 7، الليل الطويل، ورود وأشواك، وكان آخرها ملحمة أدهم الشرقاوى.

قبلة فى الصحراء كانت البداية

فى السينما قدمت روحية خالد أكثر من سبعين فيلما، بدأتها حين اختارها المخرج إبراهيم لاما فى دور صغير بفيلم "قبلة فى الصحراء"، ثم قدمها نجيب الريحانى فى فيلم " سلامة فى خير " لتتوالى بعده تقديم أدوارا ثانوية لم ترق فى دور البطولة فى أفلام: الفلوس مع عزيزة أمير، انتصار الشباب مع أسمهان وفريد الأطرش، الجريمة والعقاب، عواطف مع هند رستم، العريس الخامس، أجندة الصحراء، شمعة تحترق، هدمت بيتى، المعجزة، على مسرح الحياة، ذئاب على الطريق، حياة الظلام، شنبو في المصيدة، بين الأطلال مع فاتن حمامة، نحن لا نزرع الشوك مع شادية، سونيا والمجنون مع نجلاء فتحى.

روحية خالد فى أحد أفلامها، فيتو

قدمت روحية خالد دورا فى فيلم "للحب قصة أخيرة" مع معالى زايد، نالت عنه عدة جوائز واختير ضمن أفضل 100 فيلم فى السينما، وكان آخر أدوارها في فيلم "أنا وأنت وساعات السفر" مع يحيى الفخرانى عن قصة وحيد حامد وإخراج محمد نبيه.



شبهات إخوانية فى حياتها

كان للفنانة روحية خالد علاقة طويلة مع الإخوان المسلمين عن طريق صداقة زوجها المستشرق البريطاني هيوارث دان وقربه من القطب الإخوانى سيد قطب الذى كان دائم الحضور لزيارتها هي وزوجها، حتى إن هيوارث ساعد سيد قطب في الحصول على منحة بالولايات المتحدة، وعندما سافر قطب أقام عند هيوارث وروحية في منزلهما بالولايات المتحدة.

وكما ذكرت روحية خالد في مذكراتها أنها رشحت للتمثيل في مسرح الإخوان الذى أسسه المرشد حسن البنا في الأربعينات، وأن زوجها كان يعرف عن الإخوان المسلمين الكثير حتى أنها أحيانا كانت تحذر سيد قطب منه، وأنها كانت معجبة بشخصيته.

زواج من مستشرق إنجليزى يوثق أسرار الإخوان

تعددت زيجات الفنانة الراحلة روحية خالد بالرغم من انها كانت تحرص على فرض السرية التامة حول حياتها الشخصية لدرجة أنها كانت تتوقف عن التمثيل سنوات طويلة ثم تعود إليه بعد الانفصال، وما عرف من زيجاتها ثلاثة فقط الأولى من المخرج أحمد بدرخان وقدمت معه "انتصار الشباب" عام 1941، وعلى مسرح الحياة عام 1942، وتم الانفصال بسبب حبه ثم زواجه من أسمهان والثانية من المستشرق البريطاني هيوارث دان، وهو أشهر مستشرق إنجليزي كتب عن جماعة الإخوان المسلمين فى كتابه "الاتجاهات الدينية والسياسية في مصر الحديثة"، والزيجة الثالثة من مؤلف شهير.

كرامات السيد البدوى

عرفت الفنانة الراحلة روحية خالد بحب آل البيت وزيارة أضرحة أولياء الله الصالحين، وخاصة ضريح السيد البدوي بمدينة طنطا، وفي إحدى المرات أثناء عودتها من الزيارة إلى القاهرة، انقلبت سيارتها بعد وقوع حادث تصادم مع سيارة نقل، فتهشمت السيارة تمامًا، ودخلت الفنانة في غيبوبة التى استمرت لساعات طويلة، ولكنها لم تصب بأي تشوهات أو كسور، وظلت بكامل صحتها، إلى أن رحلت فى مثل هذا اليوم عام 1990 عن عمر ناهز 72 عامًا، تاركة رصيدا هائلا من الأعمال الفنية.



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