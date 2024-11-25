أسمهان.. أميرة الجبل التي تمردت على حياتها.. تعاونت مع أشهر الملحنين.. شاركت في بطولة فيلمين سينمائيين.. والغموض يكتنف لحظة النهاية

أسمهان، أميرة القلوب أميرة الجبل، صاحبة الصوت الجميل، شخصية متمردة طموحة عشقت الغناء والشهرة، نافست أم كلثوم بأغانيها، حياتها مليئة بالأسرار وبالغموض إلا أن نهايتها جاءت سريعة بعد سنوات قليلة من عمرها الفنى فى حادث مأساوى.



صاحبة صوت جميل رخيم كتبت اسمها في سجل الأغنية العربية بالرغم من ندرة أعمالها، لقبت بأميرة القوب، أميرة الجبل، عاشت حياة فنية لم تزد عن سبع سنوات إلا أنها كانت شخصية مثيرة للجدل في حياتها وحتى بعد رحيلها، راودتها أضواء الشهرة وكانت حياتها مليئة بالغموض والأسرار انتهت بمأساة غرق سيارتها في الترعة، بعد أن تركت مجموعة من الأغاني وحصيلة سينمائية لا تتعدى الفيلمين.



ولدت آمال الأطرش الشهيرة بأسمهان فى مثل هذا اليوم عام 1912، حضرت إلى القاهرة عام 1937 من جبل الدروز بلبنان مع والدتها علياء المنذر وأخويها فؤاد وفريد الأطرش، ودخلت مصر بمساعدة الزعيم سعد زغلول لعدم وجود أوراق رسمية لديهم هربا من بطش قوات الاحتلال الفرنسي في لبنان.

سجلت المطربة أسمهان أول أسطوانة غنائية وغنت بدار الأوبرا الملكية عام 1933، وأقامت أولى حفلاتها الغنائية بقصر زبيدة هانم شهاب بالزمالك التي أهدتها قلادة ذهبية إعجابا بصوتها، وغنت بعدها بقصر طلعت باشا حرب بالصعيد، بينما انضمت بعدها إلى الإذاعة.

غنت المطربة أسمهان للإذاعة أول اعمالها أغنية " نويت أداري آلامى "عام 1936 وهى على شكل طقطوقة بلحن جميل وهى من تلحين فريد الأطرش، واختار الموسيقار داود حسنى اسم اسمهان لآمال الأطرش لمساعدتها على الشهرة بعيدا عن معرفة عائلتها بجبل الدروز بأن الأميرة آمال الأطرش تعمل بالفن.



أشهر الملحنين الذين تعاملت معهم أسمهان

تعاملت أسمهان مع أشهر ملحنى زمانها وإن كانت أغلب ألحانها كانت لشقيقها فريد الأطرش فغنت له (ناويت أدارى، ياللى هواك شاغل بالى، يابدع الورد وليالى الأنس في فيينا) كلمات أحمد رامى، (رجعت لك يا حبيبى) لبيرم التونسى، (أهوى) لمأمون الشناوى.

كما غنت المطربة أسمهان لزكريا أحمد والقصبجى الذى وصف صوتها بصوت قادم من السماء، وكذلك رياض السنباطى ومحمد عبد الوهاب، ومن أروع اغنيها "ليت البراق عينا"، وقصيدة “” اسقيتها لبشارة الخورى، وطقطوقة "فرق ما بينا ليه الزمان"، امتى حا تعرف امتى لمأمون الشناوى وتلحين القصبجى، وغنت لعبد الوهاب أغنيتين هما محلاها عيشة الفلاح وأوبريت قيس وليلى.



اتجهت إلى السينما لكنها لم تستطع تقديم سوى فيلمين لكنهما غنائيين أيضا الأول انتصار الشباب مع شقيقها فريد الأطرش، والثانى غرام وانتقام مع يوسف وهبى الذى رحلت أثناء تصويره، وصور مشهد رحيلها خلال أحداث الفيلم الذى نال عنه يوسف وهبى البكوية بعد ان حضر الملك بنفسه عرضه الأول.



زيجات أسمهان

تزوجت أسمهان أربع زيجات بدأت بابن عمها حسن الأطرش حيث أنجبت منه ابنتها الوحيدة كاميليا، التى رحلت العام الماضي، ثم تزوجت من المخرج أحمد بدرخان ولم يدم الزواج طويلا، ثم اضطرت للزواج من المطرب المصرى محمد فايد بناء على نصيحة من يوسف وهبى لتجديد إقامتها ودخول مصر بعد طرد الملكة نازلى لها وأخيرا الزواج من الفنان أحمد سالم الذى حاول قتلها بالرصاص نظرا لغيرته الشديدة عليها ويقال إنه أحد المتهمين بموتها غارقة في النيل.

غير الزيجات التي بلغت أربع زيجات ارتبطت المطربة أسمهان بعلاقات عاطفية بالصحفى محمد التابعى بقصة حب كبيرة ويقال إنها لم تنته بالزواج، أيضًا وقع فى غرامها رئيس الديوان أحمد حسنين.

اتهامات بالجاسوسية وعلاقتها بمصرع أسمهان

في أواخر حياتها دخلت أسمهان مجال العمل السياسى السري مع الإنجليز والحلفاء، ووجهت إليها اتهامات بالجاسوسية، ويربط البعض بين هذا العمل وبين مصرعها غرقا في الماء في حادث مأساوى ودفن سرها معها، ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أن مصرعها ما زال لغزًا.



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