كلاكيت تاني مرة، إدخال أجهزة بيجر مفخخة للبنان وتركيا تكشف تفاصيل الخطة

نجحت أجهزة الاستخبارات التركية في إحباط عملية إدخال أجهزة “بيجر” ثانية مفخخة كانت في طريقها إلى لبنان لتستهدف عناصر حزب الله.

المخابرات التركية تتمكن من إحباط محاولة تهريب شحنة متفجرات

ووفق التقرير الذي نشرته منصة ODATV التركية أنه “من خلال عملية أمنية دقيقة، تمكّنت المخابرات التركية (MIT) من إحباط محاولة تهريب شحنة متفجرات عالية الخطورة كانت موجهة إلى “حزب الله” في لبنان، حيث تبيّن أن الشحنة تحتوي على أجهزة إلكترونية معدّلة تُستخدم لتفعيل متفجرات عن بُعد.

وبحسب التقرير؛ فأن الاستخبارات التركية تلقت بلاغا - بعد أيام قليلة على هجمات البيجر الأولى- بشأن شحنة مشبوهة ستنقل من إسطنبول إلى بيروت، الشحنة كانت وصلت من هونج كونج بتاريخ 16 سبتمبر عبر شركة “SMT Global Logistics Limited” التايوانية.

61 صندوقًا بوزن إجمالي 850 كجم، وتحتوي على 1300 جهاز نداء

وخلال تفتيش دقيق، اكتشفت الأجهزة الأمنية أن الشحنة مكونة من 61 صندوقًا بوزن إجمالي 850 كجم، وتحتوي على 1300 جهاز نداء من طراز Gold Apollo 924 R3 GP، و710 أجهزة شحن مكتبية، إلى جانب معدات إلكترونية إضافية مثل خلاطات يدوية وأجهزة تسجيل ومحولات شبكات.

أجهزة النداء تم تعديلها لتحتوي على مواد شديدة الاشتعال

كما بين الفحص الفني أن أجهزة النداء تم تعديلها لتحتوي على مواد شديدة الاشتعال داخل أماكن البطاريات، ويمكن تفعيلها عبر إشارات إلكترونية أو عند حدوث قصر كهربائي، ما يجعلها وسيلة محتملة في عمليات تفجير عن بُعد.

وجاء في التقرير أنه “تم ربط الأجهزة المُستخدمة بشركة “Gold Apollo” التايوانية، المرتبطة بشركة مجرية تُدعى “Bac Consulting KFT”، يُشتبه في أنها تعمل كواجهة لأنشطة استخباراتية.

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