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خارج الحدود

مدير الموساد: عملية "البيجر" نقطة التحول في الحرب مع حزب الله

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

قال رئيس الموساد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن عملية البيجر نقطة تحول في الحرب مع حزب الله.

 

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف رئيس الموساد: "عملية البيجر حطمت روح معنويات حزب الله".

 

تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان

وتسببت انفجارات البيحر في إصابات مروعة، من بتر أطراف وثقوب في المعدة إلى حالات عمى.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 30 شخصًا، بينهم طفلان، وإصابة حوالي 3000 آخرين.

وأوضحت مصادر أمنية في لبنان آنذاك أن هدف العملية لم يكن القتل المباشر، بل إحداث خسائر دائمة ترهق حزب الله ماديًّا ومعنويًّا. وقال مصدر مطلع “الإصابات كانت أكثر فاعلية من القتل، حيث تتطلب رعاية طبية وجهدًا إضافيًّا، وتترك أثرًا نفسيًّا دائمًا”.

 

اغتيال حسن نصر الله

وبعد يومين من الهجوم، ألقى زعيم حزب الله حسن نصر الله خطابًا بدا فيه منهزمًا. وأكدت مصادر استخبارية أن الخطاب عكس انهيارًا واضحًا في معنوياته ومعنويات مقاتليه، واصفة اللحظة بأنها “نقطة تحوّل في الحرب”.

وعقب عملية تفجير البيجر، شنت القوات الجوية الإسرائيلية هجمات مكثفة على أهداف في مختلف أنحاء لبنان؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص، بينهم مدنيون. وفي 27 سبتمبر الماضى، نفذت إسرائيل ضربة كبرى استهدفت مخبأ نصر الله؛ مما أسفر عن استشهاده.

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