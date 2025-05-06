اليوم، مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بدول التعاون الاقتصادي

تستضيف مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8.

الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على ترحيب مصر باستضافة هذه الاجتماعات الهامة والتي تأتي في ضوء رئاسة مصر للدورة الحالية للمنظمة، مشيرا إلي أهمية هذه الاجتماعات في مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة في مجال السياحة وبما يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع السياحة ويدعم جهود هذه الدول لتطوير والنهوض بالقطاع السياحي على مختلف المستويات.

وكان وزير السياحة والآثار، استقبل إيزياكا عبد القادر إمام سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الرسمية الحالية لمصر.

جدول مناقشات الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء

وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الفنية والتنظيمية المتعلقة بهذه الاجتماعات المرتقب تنظيمها، بما في ذلك أجندة الفعاليات، والجلسات النقاشية، والمقترحات التي سيتم مناقشتها والتركيز عليها خلال الاجتماعات، والتي سيتم تضمينها لاحقًا في الإعلان الرسمي "إعلان القاهرة" الصادر عن هذه الاجتماعات.

كما تناول الاجتماع تفاصيل البرنامج السياحي المُعدّ والذي من المقرر تنظيمه للوزراء وكبار المسئولين المُشاركين على هامش الاجتماعات، بالإضافة إلى أنه تم التطرق للحديث عن الآليات والمعايير التي سيتم على أساسها اختيار عاصمة السياحة للمنظمة.

رئاسة مصر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت، في ديسمبر الماضي، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح أعمال هذه القمة وتسلم رئاسة مصر الدورية للمنظمة.

وتضم هذه المنظمة في عضويتها حاليًا تسعة دول من الدول الإسلامية وهي أذربيجان وباكستان وتركيا وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب مصر، وتهدف المنظمة الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي، وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل عدة قطاعات منها السياحة.



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