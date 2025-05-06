صور حديثة تكشف أزمة بسد النهضة، والخبراء: التوربينات توقفت وإثيوبيا تفشل في تصريف المياه

سد النهضة، كشف الدكتور هشام حجاج، المتخصص في الاقتصاد وإدارة الأزمات، عن الأزمة التي تواجهها إثيوبيا حاليًا، والتي كشفتها صور حديثة من داخل وحدة توليد الكهرباء بسد النهضة، حيث أظهرت الصور المحاولات الحثيثة لإصلاح 3 توربينات، ومحاولة توليد الكهرباء، لكن إثيوبيا فشلت في ذلك.

توقف 3 توربينات بسد النهضة وفشل توليد الكهرباء

كما كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن بدء الأمطار الخفيفة تسقط على حوض النيل الأزرق، المورد الأساسي لمياه النيل في مصر، ما يزيد الإيراد اليومي للمياه في سد النهضة إلى أكثر من 20 مليون متر مكعب بعد أن كان 12 مليون فقط، مشيرًا لتأخر إثيوبيا في فتح بوابات مفيض سد النهضة.

صورة حديثة من داخل غرفة توليد الكهرباء بسد النهضة، فيتو



وقال الدكتور هشام حجاج عن الأزمة التي تواجهها إثيوبيا بشأن كهرباء سد النهضة: "صور من داخل وحدة التوليد داخل سد النهضة الإثيوبي، ومحاولات حثيثة لإصلاح التوربينات أرقام ٤ و٦ و٨ ومحاولة لتوليد الكهرباء لم تفلح حتى تاريخه، قبل وصول الفيضان الجديد، الذي بدأ فعلا اليوم مبكرا عن موعده، بسبب الأمطار على الهضبة الإثيوبية، وارتفع معدل التدفق من ١٢ مليون متر مكعب يوم إلى ٢٠ مليون متر مكعب يوم"

فشل في توليد الكهرباء وإصلاح التوربينات، فيتو

فشل إثيوبيا في تصريف المياه لتوقف التوربينات

أما الدكتور عباس شراقي فأكد على بدء سقوط الأمطار على النيل الأزرق، فقال: "بدأت السحب والأمطار الخفيفة فى حوض النيل الأزرق، مما يزيد من الإيراد اليومى عند سد النهضة إلى أكثر من 20 مليون م3 بعد أن كان 12 مليون م3 فى أبريل الماضى، تشير التوقعات الأولية إلى أن معدل هطول الأمطار حول المتوسط أو أكثر قليلًا".

وعن عدم قدرة إثيوبيا تصريف مياه بحيرة سد النهضة من التوربينات، قال عباس شراقي: "تحاول إثيوبيا جاهدة تركيب وتشغيل التوربينات والاستفادة من مياه البحيرة، وتصريف أكبر كمية ممكنة من أنفاق التوربينات، بدلًا من فتح بوابات المفيض دون أدنى استفادة، إلا أن الواقع كما تظهره الصور الفضائية انخفاض ضعيف حوالى 1 متر من منسوب 638 متر، بمقدار 2 مليار متر مكعب ليصبح إجمالى التخزين حوالى 58 مليار متر مكعب عند منسوب 637 متر".

إرتفاع منسوب مياه سد النهضة وعدم تدفقها، فيتو



وأوضح الدكتور عباس شراقي أن "الانخفاض الضعيف نتيجة عدم تشغيل التوربينات بكفاءة خلال الأشهر الماضية، وما زالت هناك فرصة تفريغ تدريجى للمياه قبل أن تزداد الأمطار فى يوليو القادم؛ إذا لم يتم تشغيل التوربينات بكامل طاقتها خلال الأيام القادمة".



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